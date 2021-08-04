Під Рівним знову через вибух колеса вантажівки сильно травмований пішохід: подробиці НП

До правоохоронців звернулися медики сьогодні вдень з повідомленням про травмування чоловіка внаслідок ДТП.

Цього разу, як і минулого, виною став технічний стан "УРАЛу", навантаженого лісом.

Поліцейські встановили, що під час руху вантажівки-лісовоза сталася розгерметизація колеса, в результаті чого відпало бортове кільце.

"Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів і влучила в 41-річного місцевого жителя, який стояв на узбіччі, а потім - у дерев'яний паркан", - йдеться в повідомленні.

44-річний водій вантажівки - житель села Балашівка - сам викликав "швидку допомогу". Травмованого чоловіка доставили до Березнівської центральної районної лікарні, де у потерпілого попередньо діагностували відкритий перелом плечового суглоба.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК.

Також правоохоронці розповіли, що транспорт, яким керував водій, не пройшов обов'язковий технічний контроль.

Під Рівним колесо вантажівки "вибухнуло", і деталь травмувала пішохода (фото: rv.npu.gov.ua)

Чому відбуваються подібні НП в області

Нагадаємо, 18 червня під Рівним колесо вантажівки вбило пішохода, і тоді з'ясувалося, що чоловік тоді йшов разом зі своїм племінником, але хлопчика за секунди до події покликала мама, і так підліток дивом зміг вижити.

Вантажівка та належить приватній компанії. Власник місцевого кооперативу з переробки деревини Володимир Іванов пояснював, що лісовоз перед виїздом перевіряли, а смерть чоловіка назвав трагічною випадковістю.

Тим часом брат загиблого висловив упевненість, що винного в трагедії не покарають

"Вона (вантажівка) поїде знову в рейс і далі буде різати ліс і вбивати людей. Там половина гальмівної системи не працює", - сказав тоді чоловік.

До речі, близько року тому в Рівненській області в селі Новорічиця відлетіла деталь колеса від лісовоза вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину.