У Рівному спалах коронавірусу: багато заражених, є загибла

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Рівному аналізи підтвердили коронавірус у дев'яти пацієнтів

Коронавірус в Україні зафіксували вже у 217 осіб і кількість заражених різко зросла за останні добу. Рано вранці в п'ятницю, 27 березня, стало відомо про те, що спалах коронавірусу зафіксований в Рівному. Лабораторними аналізами там було підтверджено 9 випадків COVID-2019, в тому числі й в однієї з жінок, яка нещодавно померла.

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Рівного Віталій Коваль, попередній аналіз показав коронавірус у двох жінок.

"Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок з Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат по експрес-тестам. Також перевірили шість інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї з вищезазначених жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках", - заявив Коваль.

Він зазначив, що всі хворі на цей момент ізольовані, їх стан стабільний і проводяться всі необхідні медичні процедури.

Раніше місцевий активіст Сергій Євтушок повідомив, що в регіоні з'явилися підозри на коронавірус у місцевих жителів. Дві жінки були госпіталізовані та відомо, що вони контактували з тими, хто раніше повернувся із заробітків в Європі. Одна з жінок перебуває в терапевтичному відділенні Центральної районної лікарні, її стан оцінюється як середній. Стан ще однієї жінки більш тяжкий – вона знаходиться в реанімації.

На цей момент поліція встановлює всіх, хто контактував з інфікованими та відправляє їх на обстеження та ізоляцію.

Віталій Коваль повідомив, що всі заражені коронавірусом проживали в одному селі Тинне Сарненського району.

"Збільшилася кількість екстрених повідомлень про підозру на коронавірус. Їх було 19 за минулу добу, більшість не підтвердилося. Хвора, яка померла, захворіла 13 березня. А 19 березня була госпіталізована в реанімацію Сарненської лікарні з двосторонньою не госпітальною пневмонією. Інші хворі перебувають в інфекційному відділенні Сарненської лікарні. Більшість хворих відвідували збори-богослужіння і всі їхні контакти потрібно відстежувати", - розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мережа обурена поведінкою зараженої коронавірусом жінки в Сумах.