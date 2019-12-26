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Під Рівним від небезпечної інфекції померло немовля: деталі трагедії

STYLERЖиття    26.12.2019 - 14:21
Під Рівним від небезпечної інфекції померло немовля: деталі трагедії
Під Рівному померла дитина (Колаж РБК-Україна)

У багатодітній родині померла від коклюшу дитина, де ніхто не був вакцинований

У Рівненській області помер малюк від кашлюку. Дитині був лише місяць і у неї був виражений болісний спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). У лікарню її доставили у важкому стані. Трагедія сталася в Острозькому районі. Медики два тижні боролися за життя малюка, але врятувати його не вдалося. Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр в Facebook.

У родині матері дитини вже є п'ятеро дітей, але жодна дитина не була щеплена від кашлюку за бажанням жінки.

"Дитина померла 24 грудня 2019 року. Діагноз: коклюш, лабораторно підтверджено, ускладнений двобічною негоспітальною пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що коклюш – це дуже заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини, зазвичай повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Крім цього, багато дітей, хворих на кашлюк, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечним це захворювання є для немовлят.

Запобігти йому можна саме завдяки вакцинації. Згідно з національним календарем щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 та 18 місяців (всього чотири щеплення).

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