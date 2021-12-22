У Рівному до травм голови побили лікаря швидкої допомоги: деталі ЧП

У Рівному побили лікаря швидкої допомоги, який прибув у кафе на виклик, щоб надати допомогу людині.

Що сталося в кафе

Коли пацієнту в кафе стало погано і його вивели медики, інший чоловік із закладу напав на лікарів. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

"Дуже погано було відвідувачу, він ледь встав. Ми його підняли потихеньку, почали виводити", - згадує події того дня потерпілий медик.

У цей момент інший клієнт закладу раптово обурився і почав чіплятися до бригади лікарів. Спочатку він просто кричав, потім перейшов на мат і кулаки.

Лікар на лікарняному

За словами постраждалого фельдшера, чоловік з кафе налетів на нього з кулаками й почав бити.

Колега фельдшера Ірина Полюхович розповідає, що потерпілий впав на землю, а нападник вирвав з його рук ящик з медикаментами. І поки медики викликали поліцію і швидку для Ігоря, бешкетник вирішив втекти. Його затримали перехожі разом з лікарем.

Зараз потерпілий фельдшер знаходиться на лікарняному з розхитаними від удару зубами і черепно-мозковою травмою, а проти нападника порушено кримінальне провадження за фактом хуліганства.