У Рівному суддю забризкали балончиком і побили біля власного будинку

У Рівному невідомі напали на суддю і побили на вулиці прямо біля власного будинку. Зловмисники застосували газовий балончик "Кобра-1Н" і нанесли йому численні тілесні ушкодження у вигляді саден та подряпин.

Потерпілому надали допомогу медики. Про це 7 жовтня передали у прес-службі Рівненської обласної прокуратури.

Як розповіли правоохоронці, було розпочато кримінальне провадження за фактом побиття судді у зв'язку з його діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя (ч. 2 ст. 377 КК України).

Було створено слідчо-оперативну групу "з числа досвідчених працівників". Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

За попередніми даними, на суддю вчора ввечері напали двоє невідомих у балаклавах.

Поліцейські перевіряють всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

За даними місцевого видання "Рівне вечірнє" з посиланням на власні достовірні джерела, в результаті нападу постраждав суддя Рівненського міського суду Олександр Тимощук.

Зловмисники в масках підстерегли його і напали біля будинку на вулиці Кавказькій.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на термін до 6 років.

Суддя Олександр Тимощук (фото: rivnepost.rv.ua)

Раніше повідомлялося, що в серпні під Одесою жорстоко побили жінку-суддю - четверо злочинців зламали їй ребра.

Нагадаємо, що взимку під Рівним напали на відому активістку в її квартирі, душили та вимагали припинити протести.