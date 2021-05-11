ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ: постраждали 24 людини

Новость на русском → Рівне, Вівторок 11 травня 2021 22:35
Під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ: постраждали 24 людини Фото: церква (УНІАН)
Автор: Styler

У селі Заболоття Рівненської області відбулися сутички між прихильниками Української Православної Церкви Московського патріархату і Православної Церкви України, в результаті чого постраждало 24 людини.

Про це повідомляє ТСН.

У поліції розповіли, що конфлікт стався через те, що ПЦУ проводила літургію і це не сподобалося прихильникам УПЦ МП.

"Прийшли прихильники Московського патріархату, які завадили богослужінню. Нам довелося закритися в церкві. Багато кричали, матюкалися, обзивали", - розповів священник ПЦУ отець Віктор.

За словами парафіян УПЦ МП, сутички спровокували прихильники ПЦУ, коли зайшли в храм без дозволу.

На місце інциденту приїхали дві машини швидкої допомоги і люди до них вишикувалися в чергу. Лікарі були шоковані, вони кажуть, що раніше ніколи не бачили такої бійки біля церкви.

За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році. Саме тоді до них перейшла більшість вірян. В УПЦ МП не погоджуються з таким рішенням, хочуть подати до суду, щоб голосування визнали недійсним. Також вони пропонують ПЦУ побудувати свою церкву.

Поліція закрила храм і зараз шукає винних. За хуліганство і самоуправство їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ (відео: tsn.ua)

Нагадаємо, Епіфаній жорстко пройшовся по УПЦ МП. За його словами, українська православна церква Московського патріархату досі заперечує військову агресію з боку Росії.

Раніше в Києві п'яний священник влаштував бешкет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Рівненська область бійка
LITE
Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"
Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"