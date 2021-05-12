RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівному собака напав на маленьку дівчинку і вчепився в обличчя: дитину прооперували

Автор: Володимир Костирін

У Рівному собака напав на маленьку дівчинку, яка разом з мамою прогулювалася в парку. Тварина накинулася на півторарічну дитину і вчепилася в обличчя, після чого у малечі залишилися рани від укусу в області носа.

Про це 12 травня передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Сам інцидент стався вчора вдень. Медики розповіли, що на лінію "103" надійшов виклик від жінки з повідомленням про те, що її дитину покусав собака парку Молоді ("Лебединка") недалеко від озера.

Спеціалізована педіатрична бригада "швидкої" прибула на місце через 4 хвилини після дзвінка.

При огляді дівчинки лікарі виявили дві рани в області носа.

"Медики "швидкої" надали необхідну медичну допомогу та транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні для подальшого огляду", - йдеться в публікації.

Пізніше стало відомо, що постраждалу дівчинку вже прооперували, передає "Суспільне".

За словами заступника керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, мати дитини стверджувала, що собака - дворова. Коли ж бригада прибула на місце події, тварини там не було.

У прес-службі ГУ НП в Рівненській області розповіли, що до поліції жінка не зверталася, а про інцидент правоохоронцям повідомили медики.

"Відповідну перевірку за даним фактом проводять ювенальні поліцейські", - заявила прес-офіцер Нацполіції області Катерина Загурська.

Раніше повідомлялося, що під Полтавою собака напав на жінку і відгриз 80% носа, після чого постраждалу перевезли до Києва і провели унікальну операцію, буквально з нуля реконструювавши пацієнтці цей орган.

Також ми писали про те, що днями в Донецькій області два собаки вибігли на вулицю і загризли 34-річного чоловіка, а другого - 37-річного - сильно травмували. При цьому господар тварин розводить руками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Рівнеживотныеврачипреступлениясобакаинцидент