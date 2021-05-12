У Рівному собака напав на маленьку дівчинку і вчепився в обличчя: дитину прооперували

Сам інцидент стався вчора вдень. Медики розповіли, що на лінію "103" надійшов виклик від жінки з повідомленням про те, що її дитину покусав собака парку Молоді ("Лебединка") недалеко від озера.

Спеціалізована педіатрична бригада "швидкої" прибула на місце через 4 хвилини після дзвінка.

При огляді дівчинки лікарі виявили дві рани в області носа.

"Медики "швидкої" надали необхідну медичну допомогу та транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні для подальшого огляду", - йдеться в публікації.

Пізніше стало відомо, що постраждалу дівчинку вже прооперували, передає "Суспільне".

За словами заступника керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, мати дитини стверджувала, що собака - дворова. Коли ж бригада прибула на місце події, тварини там не було.

У прес-службі ГУ НП в Рівненській області розповіли, що до поліції жінка не зверталася, а про інцидент правоохоронцям повідомили медики.

"Відповідну перевірку за даним фактом проводять ювенальні поліцейські", - заявила прес-офіцер Нацполіції області Катерина Загурська.