У Рівному скандал через п'яного лікаря: він переплутав голову з ногами

У Рівному п'яний лікар переплутав у дитини частини тіла. Він хотів зробити ренген ноги хлопчикові, у якого була травма голови. Про це повідомляють в сюжеті ТСН. Мати семирічної дитини просто в шоці від такого "професіоналізму" лаборанта.

Другокласник в школі вдарився головою об парту, а вже вдома відчув себе погано. Швидка допомога доправила його до райлікарні - дитину направили в рентген-кабінет. А там почалася справжня вистава, яку мати школяра зняла на відео.

Відео: П'яний лаборант переплутав частини тіла у дитини (YouTube/ТСН)

У лікарні після інциденту все-таки зізналися, що лаборант дійсно був п'яний. Але медики вигороджують його і стверджують, що все це сталося аісля закінчення зміни, коли його терміново викликали до лікарні.

Сам горе-медик розповів, що йому соромно і він хотів би принести вибачення дитині і його матері.

До речі, в лікарні зазначили, що до цього медика ніколи не було претензій від пацієнтів.