Під Рівне школяр врятував студентку від маніяка: зворушлива історія про справжнього чоловіка

Школяр врятував студентку від нападу в селі Квасилів на Рівненщині. Трагедія ледь не трапилася, коли дівчина ввечері поверталася додому з магазину. Невідомий раптово напав на неї, повалив на землю і почав душити, писк дівчини почув 14-річний хлопець і прибіг на допомогу.

Юний рятувальник зміг відтягнути чоловіка від студентки, яка вже втрачала свідомість. Невдовзі зловмисника затримали, йдеться в сюжеті ТСН.

19-річна дівчина соромиться і дякує своєму 14-річному герою, вони обмінюються номерами під час другої зустрічі. На неї Катя змогла прийти лише завдяки хлопцю на ім'я Діма, який не залишився байдужим.

Катя поверталася додому з магазину, коли помітила, що за нею йдуть. Перейшла на іншу сторону вулиці, але агресор не відставав. Раптово він накинувся на тендітну дівчину, затиснув ліктем і повалив на землю. Шум боротьби почув Діма, який був біля дому прабабусі.

"Я почув якийсь писк, подумав, що дитина... Я відтягнув його, він відразу почав тікати", - розповідає Діма.

Тоді Катя подзвонила мамі, а та - в поліцію. Підключили і сусідів, один з яких і зловив неадеквата.

Як виявилося, 30-річний затриманий напередодні вийшов з в'язниці, де сидів за викрадення авто, а раніше притягувався ще й за хуліганство. Чому напав на Катю, пояснити не може.

Правоохоронці кажуть, що 14-річний Діма вчинив дуже сміливо. А хлопець впевнений, що на його місці так вчинив би кожен. Він зізнався, що хоче працювати в поліції або СБУ.

У Рівненській області школяр врятував студентку (фото: ТСН)

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