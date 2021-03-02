У Рівному водія, який збив дітей, продовжують "відмазувати": дівчинка померла, а хлопець лікується до цих пір

У Рівному три роки тому п'яний водій збив двох підлітків 16 років. Дівчинка Діана померла на місці, а Влад досі лікується. Чоловік, колишній за кермом, досі не поніс покарання.

Василь Самчук у той день сів п'яним за кермо. Після аварії його перевели в СІЗО, де він перебуває дотепер. Його адвокати досі продовжують стверджувати, що він невинний.

Цікаво, що винуватець ДТП свою провину визнає частково і своє слово Самчук скаже в самому кінці судового розслідування. Підсудного захищають у суді Олег Захарчук і Сергій Зайда, які раніше тривалий час працювали в рівненській міліції у відділі розслідування ДТП, а також київський захисник Михайло Гончаров.

Василь Самчук наїхав на двох підлітків (Скріншот)

Наголошується, що суд досі не оголосив вирок, бо розслідування триває. Кажуть, мовляв, не опитали всіх свідків..

"Є в справі свідки, родичі підсудного, які хочуть довести, що вихідні дані слідчого експерименту не такі. Мовляв, тоді була погана видимість, не працювали ліхтарі вуличного освітлення тощо. Насправді експертиза однозначно стверджує, що видимість була достатньою. Це така гра на моментах, щоб хоч якось вигородити підсудного, - розповів адвокат Сергій Меркулов, який представляє сім'ю потерпілого Влада.

Зазначимо, що вміст алкоголю в крові Василя Самчука на момент скоєння ДТП перевищував допустимий рівень в 14 разів.

Свідки ДТП розповіли в суді, що вулиця була добре освітлена, а після аварії водій навіть не підійшов до збитих дітей, а просто заснув за кермом.

Діана померла на місці, а 16-річний Влад лікується досі. Його батьки вже витратили на лікування близько 1, 5 мільйона гривень. Хлопчик зараз прикутий до інвалідного крісла.

Влад (в центрі) досі проходить реабілітацію (фото: Facebook)

Якщо суд визнає винним Василя Самчука - йому загрожує 8 років за ґратами.