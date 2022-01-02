У Рівному п'яний водій на очах у "копів" збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

Трагічна аварія сталася цієї ночі на вулиці Соборній на очах у патрульних.

Зазначається, що автомобіль їхав на великій швидкості та збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Водій після наїзду на людину не зупинився і помчав далі.

"Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали всім патрулям. На місце ДТП прибув ще один екіпаж, і патрульні почали переслідування втікача", - йдеться в публікації.

Пізніше машину Audi з механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка. Водій і пасажир легковика поводилися агресивно, тому на них довелося надіти наручники.

Як виявилося, водій - 24-річний житель села Бармаки під Рівним - був п'яний. Драгер при перевірці показав 2,10 проміле алкоголю.

П'яний водій влаштував смертельну ДТП у Рівному (фото: rv.npu.gov.ua)

Винуватця ДТП затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Відомості про факт - п'яне водіння, що спричинило смерть потерпілого - слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до 10 років.

Водій, який збив людину в Рівному, був затриманий (фото: rv.npu.gov.ua)

За даними "Суспільне", водій при собі мав посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради минулого скликання.

Винуватець смертельної ДТП був п'яний (фото: rv.npu.gov.ua)

Як розповіла прес-офіцер Нацполіції Рівненської області Катерина Загурська, у постраждалого чоловіка при собі не було документів.

"Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя потерпілому в ДТП не вдалося - від отриманих травм він помер у лікарні", - розповіли правоохоронці.

Також повідомляється, що особа загиблого пізніше була встановлена - це 27-річний військовослужбовець у відпустці, житель Костополя.

Постраждалого в ДТП пішохода намагалися врятувати в лікарні Рівного (фото: rv.npu.gov.ua)