У Рівному підняли на ноги мешканку Маріуполя з переломом хребта: стрибала з дитиною з палаючого будинку

Анастасія Цюрупа була змушена стрибати з вікна разом з півторарічною дитиною і своєю бабусею, для якої падіння виявилося фатальним. Сама молода мама отримала серйозну травму, але врятувалася з малечею.

"У Маріуполі наш будинок обстріляли, і нам довелося стрибати з 3-го поверху. Я з маленькою донькою - півтора року. Бабуся моя розбилася. Стрибали, бо була пожежа - ми не могли вийти", - зі сльозами згадує жінка події 12 березня.

Після цього Анастасія змогла евакуюватися з міста, що було під постійними атаками російських окупантів, і разом з дочкою їх підібрали люди, які виїжджали на авто.

Спочатку вони проживали в містечку Гоща Рівненської області у знайомих. Місцеві лікарі направили Анастасію в обласну лікарню, де її прооперували в центрі ортопедії.

За словами завідувача центру ортопедії, травматології та вертебрології Валентина Піонтковського, подібні операції в клініці роблять багато років, але складність цього випадку полягала в тому, що пройшло майже 2 місяці після травми.

"Пішли процеси консолідації хребта, тобто зрощення, і проведення операції цим було утруднено. Тому операція полягала не тільки в постановці титанової конструкції, але й в певних елементах резекції хребта, щоб можна було вирівняти вісь хребта", - зазначив він.

Операція проходила за допомогою професора з клініки німецького міста Мінден Евальда Герінга, який має досвід у проведенні складних операцій на базі обласної лікарні та консультує колег у Рівному.

"Хвора - молода. Для того, щоб забезпечити їй майбутнє без больового синдрому і без неврологічних ускладнень, зробили таку конструкцію ззаду, яка утримує хворого і дозволяє їй підійматися і мобілізуватися", - розповідає він.

Кошти на операцію Анастасії дав благодійник.

Медики дають оптимістичні прогнози щодо відновлення пацієнтки після операції, при цьому кілька років жінці доведеться ходити з титановою конструкцією.

Відео: у лікарні Рівного прооперували мешканку Маріуполя з переломом хребта