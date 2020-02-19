Під Рівне хлопці забили до смерті батька чотирьох дітей: деталі трагедії

У Рівненській області компанія молодих людей побила двох чоловіків, в одного з них чотири дитини. Він загинув від травм в лікарні. Друг загиблого знаходиться у важкому стані. Жодного з напададників поліція не затримала. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дружина Світлана згадує свого 39-річного чоловіка, у той нещасливий день він вийшов на вулицю, а через 30 хвилин повернувся весь закривавлений, що навіть падав від болю. Олександр помер ще до приїзду швидкої допомоги. Як виявилося, його з сусідом побила компанія молодиків із сусіднього села.

У поліції розповіли, що між молодими людьми і чоловіками сталася жорстока бійка, в результаті якої і помер Олександр. Його били п'ять осіб, в тому числі і неповнолітні.

В поліції запевняють, що провели експертизу і слідчий експеримент і з'ясували, хто з нападників завдав Олександру смертельний удар. Зараз йому оголосили про підозру і обирають запобіжний захід. Підозрюваному "світить" до 10 років тюремного ув'язнення.

Під Рівному побили до смерті батька чотирьох дітей (ТСН)