RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним стався трагічний випадок, при якому через тварину загинув чоловік - кінь впав на людину і сильно травмував, і житель села Сварині Сарненського району помер від удушення.

Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Зазначається, що загиблий був багатодітним батьком - у чоловіка 1978 року народження було дев'ять дітей.

НП сталася вчора ввечері біля річки на околиці села.

Як з'ясувалося, чоловік пішов на пасовище за конем, а коли повертався, то біля води провалився в дірку в землі, зроблену бобрами.

І після цього на людину впав кінь, придавивши та перекривши доступ повітря.

На допомогу кинулися люди, які спочатку дістали коня, а потім і чоловіка. Він вже був без ознак життя.

Медики бригади Антонівського пункту постійного базування центру ЕМП і МК, які прибули на місце події, тільки діагностували біологічну смерть.

Раніше повідомлялося, що в 2018-му під Львовом коні злякалися авто на дорозі і перевернули віз з людьми - тоді в результаті інциденту загинула людина, ще двоє були травмовані.

Також ми писали про те, що перед цим у Золочеві в лікарні загинув чоловік, якому сусідський кінь завдав сильних ударів і травмував, що закінчилося смертю людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
животныеРівненська областьпреступлениялошадьинцидент