Під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь

Під Рівним стався трагічний випадок, при якому через тварину загинув чоловік - кінь впав на людину і сильно травмував, і житель села Сварині Сарненського району помер від удушення.
Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.
Зазначається, що загиблий був багатодітним батьком - у чоловіка 1978 року народження було дев'ять дітей.
НП сталася вчора ввечері біля річки на околиці села.
Як з'ясувалося, чоловік пішов на пасовище за конем, а коли повертався, то біля води провалився в дірку в землі, зроблену бобрами.
І після цього на людину впав кінь, придавивши та перекривши доступ повітря.
На допомогу кинулися люди, які спочатку дістали коня, а потім і чоловіка. Він вже був без ознак життя.
Медики бригади Антонівського пункту постійного базування центру ЕМП і МК, які прибули на місце події, тільки діагностували біологічну смерть.
Раніше повідомлялося, що в 2018-му під Львовом коні злякалися авто на дорозі і перевернули віз з людьми - тоді в результаті інциденту загинула людина, ще двоє були травмовані.
Також ми писали про те, що перед цим у Золочеві в лікарні загинув чоловік, якому сусідський кінь завдав сильних ударів і травмував, що закінчилося смертю людини.