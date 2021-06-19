Під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь

Зазначається, що загиблий був багатодітним батьком - у чоловіка 1978 року народження було дев'ять дітей.

НП сталася вчора ввечері біля річки на околиці села.

Як з'ясувалося, чоловік пішов на пасовище за конем, а коли повертався, то біля води провалився в дірку в землі, зроблену бобрами.

І після цього на людину впав кінь, придавивши та перекривши доступ повітря.

На допомогу кинулися люди, які спочатку дістали коня, а потім і чоловіка. Він вже був без ознак життя.

Медики бригади Антонівського пункту постійного базування центру ЕМП і МК, які прибули на місце події, тільки діагностували біологічну смерть.