У Рівному матір намагалася вбити свою дочку: з'явилися моторошні подробиці трагедії

У Рівненській області викладач Національного університету вбила свого чоловіка і вистрілила у сплячу дочку. Її 45-річний чоловік-бізнесмен встиг зателефонувати батькові, а потім помер. 13-річній доньці Ірини та Юрія Ігнатюк пощастило більше – у матері заклинив пістолет і завдяки цьому дівчинка залишилася жива.

Ірина вночі вистрілила у свого чоловіка з травматичного пістолета, а після відправилася в кімнату до сплячої дочки. Як розповіли в поліції, дівчинка дивом залишилася жива, оскільки пістолет заклинило. Деталі розповіли на сайті видання RadioTrek.

"Після цього вона зайшла до кімнати своєї дочки, яка теж спала, здійснила постріл їй в грудну клітку з того ж травматичного пістолета. Однак сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій, зробила ще два постріли дитині в грудну клітку", - розповів начальник слідчого відділу Національної поліції Рівненській області Олександр Панасюк.

Поранену доньку жінка відвезла бабусі з дідусем, а сама відправилася додому, де спробувала вчинити самогубство. Спочатку вона вистрілила собі в скроню з пневматичного пістолета. Постріл не зміг її вбити, тоді вона порізала собі вени.

Батьки, яким Ірина привезла донечку, викликали відразу поліцію і швидку допомогу. Дівчинці зробили термінову операцію, а горе-убивці наклали шви на руки. Зараз життю обох нічого не загрожує.

Поліція з'ясовує, чи не було у викладачки психічних захворювань. В суді їй обирають запобіжний захід. Свої дії жінка відмовилася пояснювати. У поліції припустили, що в родині могла статися сварка перед поїздкою за кордон. У той фатальний день вони повинні були полетіти на відпочинок. Ірині загрожує довічне ув'язнення.

Сусіди про цю сім'ю відгукуються добре, вони шоковані тим, що сталося. Ірина 18 років викладала в Університеті та була доцентом в одному з ВНЗ. У її чоловіка в Рівному великий будівельний бізнес. Вони були позитивною та неконфліктною сім'єю.

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