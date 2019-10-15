У Рівному матір кинула хворе немовля: жінка оригінально пояснила свій вчинок

У Рівненській області молода жінка закрила в кімнаті свою маленьку дитину і пішла в невідомому напрямку. Більше доби співробітники правоохоронних органів розшукували жінку і врешті-решт їм вдалося її розшукати. Жінка зізналася, що перебувала в стані сильного душевного хвилювання через постійні крики і плач дитини.

Молодій мамі з Гощанського району всього 19 років. Крім немовля у неї є ще одна дитина, якій вже три роки. Старшу дитину ще в середині вересня соціальні служби забрали в Центр соціальної реабілітації.

14 жовтня мешканці гуртожитку почули крики маленької дитини і звернулися до вахтера, який відкрив кімнату. У приміщенні виявили новонародженого малюка з важкими травмами. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, двосторонню пневмонію і запідозрили перелом кісток основи черепа. Зараз малюк поміщений в реанімацію.

Крім того, лікарі зазначили, що хлопчик зовсім не доглянутий.

"Такий випадок вперше. Вкрай сопрівша дитина. Можна подумати, що вона не переодягала, не змінювала пелюшки, якщо вони взагалі були. Шкіра в жахливому стані", - розповів завідувач реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні Михайло Кулик.

У Рівному матір кинула хворого немовляти і пішла (Відео: YouTube/ТСН)

З'ясувалося, що 19-річна мама перебуває на обліку у служби у справах дітей як неблагополучна і вже двічі притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Другого малюка вона народила 18 вересня і проживала в Рівному в соціальному гуртожитку, так як за місцем її реєстрації не було умов для проживання з новонародженою дитиною.

На даний момент розпочато досудове розслідування за ст. 166 та ч. 2 ст. 135 КК України.