RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Рівним через кота загинуло 4-місячне немовля

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним в Острозі загинуло 4-місячне немовля через кота, який ліг йому на обличчя. Всі спроби медиків реанімувати малюка виявилися безуспішними.

Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Лікарі розповіли, що 8 березня на спецлінію "103" надійшов виклик про те, що дитині потрібна медична допомога.

Прибувши на місце, працівники бригади "швидкої" побачили немовля без ознак життя. Батько хлопчика до приїзду медиків робив йому масаж серця.

"За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка", - йдеться в повідомленні.

Про подію поінформували поліцію.

Медики швидкої провели реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя.

За наполяганням батьків, дитину відвезли до Острозької центральної районної лікарні, де лікарі констатували біологічну смерть дитини.

Треба сказати, що це не перший подібний трагічний випадок в Україні. Трохи більше як рік тому загинула 9-місячна дитина в колясці через те, що туди стрибнув кіт, і розташувався прямо на обличчі дівчинки. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії.

Раніше повідомлялося, що під Вінницею в одному будинку загинули троє маленьких дітей від отруєння чадним газом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Рівненська областьпреступлениязагибельинцидент
Читайте також
Помер учасник гурту Brutto: боровся з важкою хворобою
Помер відомий футбольний коментатор Юрій Розанов
Прогноз погоди