Під Рівним через кота загинуло 4-місячне немовля

Лікарі розповіли, що 8 березня на спецлінію "103" надійшов виклик про те, що дитині потрібна медична допомога.

Прибувши на місце, працівники бригади "швидкої" побачили немовля без ознак життя. Батько хлопчика до приїзду медиків робив йому масаж серця.

"За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка", - йдеться в повідомленні.

Про подію поінформували поліцію.

Медики швидкої провели реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя.

За наполяганням батьків, дитину відвезли до Острозької центральної районної лікарні, де лікарі констатували біологічну смерть дитини.

Треба сказати, що це не перший подібний трагічний випадок в Україні. Трохи більше як рік тому загинула 9-місячна дитина в колясці через те, що туди стрибнув кіт, і розташувався прямо на обличчі дівчинки. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії.