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У Рівному грабіжник з ножем напав на співробітницю кредитного співтовариства

Автор: Анна Шиканова

Злочинець не встиг пограбувати сейф і перед втечею вдарив ножем у шию молоду жінку

У Рівному невідомий чоловік хотів пограбувати сейф кредитного товариства і напав на працівницю організації з ножем. Молода дівчина отримала поранення в шию.

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Інцидент стався на вулиці Соборній у понеділок, 23 листопада, близько 18 години. Зловмисник увійшов в офіс кредитної компанії й хотів обчистити сейф. Однак здійснити пограбування він не встиг, бо йому завадив випадковий перехожий, який опинився поруч з місцем події.

Для того, щоб швидко покинути місце злочину, зловмисник встромив ножа в шию 20-річній співробітниці організації, яка займалася видачею кредитів. Дівчину медики екстрено госпіталізували та надали їй першу допомогу. На щастя, рана виявилася неглибокою і після зупинки кровотечі її відпустили додому.

"Слідчі Рівненського відділу за фактом розбійного нападу, вчиненого з проникненням у приміщення, почали досудове розслідування за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Оперативні підрозділи проводять розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника та місця його перебування", – йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Рівненської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста, який намагався обікрасти магазин.

А також розповідали про те, що у Києві грабіжник напав на жінку з маленькою дитиною прямо серед білого дня.

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