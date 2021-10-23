Під Рівним містяни шокували медиків дикунством: "втікали городами та спускали собак"

У селі Велика Омеляна, що в Рівненській області виявили спалах поліомієліту. Зокрема, хворобу виявили у півторарічної дитини, а потім у шести її братиків та сестричок. В результаті малюка паралізувало.
Про це розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафронов.
Він розповів, що зустрічався з жителями села, де у півторарічного хлопчика та у його родині виявили поліомієліт і говорив з ними про необхідність вакцинації. Також вын намагався донести тезу, що "ставлення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства".
Також він додав, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи персонально донесли інформацію та розвіяти перестороги у кожного з батьків. Врешті-решт вдалося зібрати інформацію про усіх дітей віком до 5 років, які мешкають на території ОТГ.
"Що ми мали? - закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом – цивілізацію в усій красі. Те, що робота медиків населенням не цінується - давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується", - сказал вын.
Лікар пояснив, що люди в лікарні не приходять, додому не пускають та на зустрічі в сільраду не з'являються.
"Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбільш безпечних вакцин, яка використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в Мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини", - додав Роман Сафронов.
У коментарях користувачі відреагували на інцидент.
Це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Вірус проникає в організм через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликаючи довічний параліч.
Раніше ми повідомляли, що в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини, яку не було вакциновано.
Також ми писали, що названо області України з низьким рівнем вакцинації поліомієліту.