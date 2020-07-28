Під Рівним бійка "село на село" тривала дві доби: з'явилося відео

Під Рівним масова бійка між жителями двох сіл тривала протягом двох діб. Як повідомляється, протистояння почалося між жителями сіл Степангород і Хиночі. В бійці брало участь 70 осіб. В результаті зіткнень троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження. Детальніше про причини зіткнення – читайте нижче.

Відомо про бійку між жителями сусідніх сіл Степангород і Хиночі стало з соцмереж. Відео опублікувала одна з жінок, яка стала очевидцем події. Зіткнення почалося в ніч з 23 липня. За попередніми даними, масова бійка почалася між жителями сіл Степангород і Хиночі. За підсумком закінчення зіткнень троє людей отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляє місцеве видання "Рівненські Новини", сільський голова Микола Шеліган прокоментував ситуацію. Він вважає, що побоїще було спровоковане жителями сусіднього села Степангорода.

"Це серйозно вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили й там не билися. У нас всі проблеми завжди через те, що вони приїжджають сюди й встановлюють порядки. Воно трошки зараз припиниться, тому що після таких конфліктів воно зазвичай припиняється. А через пів року - те ж саме: приїжджають з бітами, прутами, пневматикою. Для них це нормально", - каже сільський голова.

Виконуюча обов'язки Степангородського сільського голови Любов Мельник також висловилася з приводу конфлікту. Вона визнає факт бійки, однак каже, що подробиць і причини не знає.

"Я чула, що був такий інцидент. За словами жителів, побили раніше нашого жителя, він у лікарні. Може мстилися. Вже давно так не билися. Може де були поодинокі, але ну не так ... Не знаю, що вони дійсно не поділили, але факт є факт", - говорить очільниця громади.

Співробітники поліції порушили справу за фактом хуліганства, скоєного групою осіб. Також було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі пасажир почав бити водія маршрутки прямо під час руху.

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