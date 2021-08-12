Під Рівним скажена білка накинулася на дитину: на карантин відправили все село

Інцидент стався в селі Познань Сарненського району Рівненської області. На 8-річного хлопчика накинулася білка і покусала його. Батьки відразу ж викликали ветеринарну службу, а хлопчика відвезли в лікарню. Аналізи показали, що дитину покусала тварина, заражена сказом.

Місцева влада прийняла рішення відправити на карантин повністю все село на два місяці.

"Село Познань на Сарненщині — у небезпечній зоні через підтверджений випадок сказу дикої тварини. З метою профілактики та недопущення поширення захворювання на сказ, комісія прийняла рішення територію села визнати небезпечною і встановити карантин строком на 60 днів", - йдеться в повідомленні.

Що таке карантин через сказ

Карантин - це комплекс заходів з ізоляції поширення захворювання. У випадку зі сказом, вводиться карантин на 60 днів. У цей період заборонено:

Проводити виставки кішок або собак

Заводити вихованців

Вивозити тварин (собак і кішок) за межі небезпечного населеного пункту

Жителям регіону рекомендується вигулювати домашніх тварин тільки на повідцю і вибирати місця, де немає скупчення людей.

Обмежити відвідування парків, лісів, щоб мінімізувати контакти із зараженими тваринами.

Кішок і собак на період карантину не рекомендується випускати з дому на вільний вигул і мінімізувати контакти домашніх тварин з іншими.

При будь-яких укусах негайно звертатися за допомогою до медиків.