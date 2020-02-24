Під Рівним вагітна жінка з 10 дітьми отруїлися чадним газом

Вагітна жінка, яка знаходилася вдома з 10 дітьми, отруїлася чадним газом. Інцидент стався в селі Малушка Рівненській області у двоповерховому будинку, який опалюється газовим котлом.

Наймолодшій дитині в сім'ї всього лише 11 місяців, а найстаршому - 14 років. Наслідки чадного газу першим на собі відчув один з малюків, якого знудило.

За попередньою інформацією, в будинку були порушені правила експлуатації газовим котлом, що стало причиною витоку газу. Експерти уточнюють всі деталі події. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінку та 10 дітьми до лікарні привіз її чоловік. При цьому всім їм знадобилася госпіталізація. Жінку і трьох дітей поклали в реанімацію через важкий стан.

В даний час стало відомо, що матері і її трьом дітям стало вже краще, і їх життю нічого не загрожує. Лікарі мають намір ії направити в дитяче відділення, щоб багатодітна сім'я могла знаходитися поруч один з одним.

Нагадаємо, що у Львові п'ятеро осіб отруїлися чадним газом. Інцидент стався у двох різних будинках. У будинку по вул. Богуна отруєння чадним газом отримали троє осіб, в квартирі будинку по вул. Шевченка з отруєнням чадним газом до лікарні потрапили ще дві людини. Стан здоров'я у всіх оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося про те, що в Тернополі у коледжі масово отруїлися учні. Після обіду в місцевій їдальні погано стало 12 студентам. У всіх у них діагностовано харчове отруєння.