У Рівненській області жінка звинувачує в помилці лікарів: вкололи не ту вакцину?

Що сталося

За словами українки, вона вибирала для щеплення AstraZeneca, а в додатку "Дія" з'явилася CoronaVac.

"Я повністю довірилася лікарю. А ось так проявили недбалість і ніхто не визнає свою помилку", - розповіла Наталія Яцкевич.

Жінка каже, що лікар не знає, чим її вакцинували, точніше - він не пам'ятає.

Наталя спеціально вибрала саме AstraZeneca. Щоб їхати за кордон на заробітки. А тепер її не пустять.

"Можливо, у них закінчилася дана вакцина. Тому без мого відома вирішили вакцинувати тим, чим було. Я не знаю, як це сталося. Не знаю, як йти на другу вакцинацію?" - запитує Наталя.

За справу візьметься поліція

Лікарі в лікарні нічого не говорять і не дають пояснень. Тепер за справу візьмуться правоохоронці.

"Ми маємо право вимагати своє - свої персональні дані! Не вимагаємо чужі!" - переконана Наталя.

Помилка лікарів

Доктор з лікарні тільки після скандалу розповів правду. За його словами, внутрішня перевірка виявила, що помилка сталася, коли вносили дані в сертифікат.

"Чітко випливає, що пацієнтці була проведена вакцинація. По зіставленню всіх залишкових доз вакцинації і щеплених доз – ніяких невідповідностей не виявлено", - розповіла головний доктор Сарненського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Максимук.

Якщо провину лікарів доведуть - їх притягнуть до відповідальності. А зараз жінці потрібно йти на другу дозу щеплення, а її дані в "Дії" будуть змінені.