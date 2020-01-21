Ротвейлер роздер господиню на прогулянці: деталі страшної НП в Одесі

В Одесі собака породи ротвейлер напала на свою господарку під час нічної прогулянки. Тварина накинулася на жінку, повалила на землю і продовжила терзати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що інцидент стався на вулиці Канатна. Посеред ночі жителі прокинулися від страшного крику і викликали правоохоронців. Ротвейлер напав на господиню в парку неподалік від будівлі Одеської обладміністрації.

Правоохоронці, які прибули на місце, побачили страшну картину. Жінка лежала в крові, біля неї - величезний пес. Собака повалила господиню, покусала і не давала піднятися.

В Одесі ротвейлер покусав господиню (фото: 7 канал)

Патрульним нічого не залишалося, крім як пристрелити тварину, оскільки ротвейлер не підпускав правоохоронців до господині.

На щастя, жінка залишилася живою. Її госпіталізували з численними ушкодженнями.

Варто відзначити, що випадки агресії з боку собак щодо господарів - не рідкість. Так, зовсім недавно в Чугуївському районі Харківської області домашній пес раптово накинувся на свою 71-річну господиню. Врятувати жінку не вдалося.