Растет не только в пещерах: ученые нашли паразита, который превращает пауков в зомби

Участники документального сериала о природе BBC "Зимняя стража" впервые обнаружили гриб в пороховом хранилище в водно-болотном заповеднике "Замок Эспи" в Северной Ирландии в 2021 году. Исследователи проанализировали гриб и обнаружили, что он является новым для науки.

Этот пушистый белый гриб, вероятно, использует химические сигналы, чтобы выводить пещерных пауков из их логовищ на открытую местность. Таким образом гриб контролирует сознание пауков, создавая из них "зомби".

К тому же, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Fungal Systematics and Evolution, гриб, названный G. attenboroughii, убивает пауков и использует их трупы для высвобождения своих спор.

На исследование ученых натолкнуло то, что Gibellula attenboroughii, найденный в пороховом хранилище, был обнаружен на мертвом пещерном пауке-колопряде (Metellina merianae). Эти пауки обычно живут в пещерах, но также могут поселяться в темных помещениях, созданных человеком, таких как подвалы и старые кладовые.



Metellina merianae, которых поражает грибок-паразит (фото: wikipedia.org, User R.Siloaho)

После случайного открытия в 2021 году соавтор исследования Тим Фогг, специалист по спелеологии, нашел больше экземпляров грибка в пещерных системах Северной Ирландии и Республики Ирландия, а также на другом виде пещерных пауков - Meta menardi.

Обычно пещерные пауки прячутся в логовах или паутине, однако все зараженные особи были обнаружены на "потолках" и стенах пещер, в которых они были найдены.

Исследователи предположили, что грибок изменил поведение пауков, "отправив" их на открытый воздух и подвергнув воздействию воздушных потоков, которые разнесли споры G. attenboroughii.



Meta menardi - еще один вид паука, страдающий от G. attenboroughii (фото: wikipedia.org, User oio154)

Ведущий автор исследования Гарри Эванс, научный сотрудник, исследующий грибы в CABI, отметил, что процесс заражения грибком является сложным и G. attenboroughii должен был бы эволюционировать вместе с пещерными пауками.

Эванс объяснил, что споры G. attenboroughii проникают в организм паука и инфицируют его гемоцель - полость, в которой содержится эквивалент крови.

После того, как паук покидает свое логово, G. attenboroughii вырабатывает токсин, чтобы убить своего хозяина, а затем использует антибиотики - противомикробные вещества, которые убивают бактерии - чтобы сохранить телесную оболочку паука, мумифицируя его.

Гриб поглощает все питательные вещества паука, и когда условия благоприятны, например, в пещере высокая влажность, G. attenboroughii выращивает на пауке длинные структуры для распространения своих спор.

Впрочем, хотя взаимосвязь между грибом и пауками интересна, ученый отметил, что конечная цель этого исследования - выяснить, можно ли создать лекарство для человека из веществ, которые производит гриб.

Кроме этого, исследование подтвердило, что на Британских островах существует скрытое разнообразие паразитических грибов и, вероятно, будет открыто еще много видов.