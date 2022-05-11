Росію можуть викинути із престижного конкурсу краси: що відомо

Дівчатам з Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у Міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".
Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.
"За останні кілька днів Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" і я особисто як представники найбільшого світового конкурсу краси "Miss Universe" в Україні отримали сотні повідомлень від українців з вимогою позбавити представниць країни-агресора Росії можливості участі в міжнародних конкурсах краси", - написала Філімонова.
За словами Українки, керівництво "Міс Всесвіту" має прийняти правильне рішення і усунути Росію назавжди.
Як президент "Міс Україна Всесвіт" і громадянка України, я повністю підтримую цю позицію і вважаю, що всесвітнє зло не повинно мати доступу до участі у світових подіях. Поспішаю повідомити вам, що керівництво "Miss Universe" поінформоване про нашу ініціативу. Я впевнена, що наші партнери по "Міс Всесвіту" приймуть правильне рішення", - резюмувала Філімонова.
Також вона підкреслила, що Україну мають право представляти дівчата тільки з українським громадянством.
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