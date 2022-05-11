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Росію можуть викинути із престижного конкурсу краси: що відомо

Росія може залишити "Міс Всесвіт" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дівчатам з Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у Міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

"За останні кілька днів Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" і я особисто як представники найбільшого світового конкурсу краси "Miss Universe" в Україні отримали сотні повідомлень від українців з вимогою позбавити представниць країни-агресора Росії можливості участі в міжнародних конкурсах краси", - написала Філімонова.

За словами Українки, керівництво "Міс Всесвіту" має прийняти правильне рішення і усунути Росію назавжди.

Як президент "Міс Україна Всесвіт" і громадянка України, я повністю підтримую цю позицію і вважаю, що всесвітнє зло не повинно мати доступу до участі у світових подіях. Поспішаю повідомити вам, що керівництво "Miss Universe" поінформоване про нашу ініціативу. Я впевнена, що наші партнери по "Міс Всесвіту" приймуть правильне рішення", - резюмувала Філімонова.

Також вона підкреслила, що Україну мають право представляти дівчата тільки з українським громадянством.

Як ми раніше писали, незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Філіп Кіркоров.

Також повідомлялося, що KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022.

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