Російський ведучий назвав українців "дебілами": розлютився не на жарт

Російський ведучий Михайло Кожухов відвідував анексований Крим
Російський ведучий Михайло Кожухов назвав українців "дебілами" за те, що його внесли в чорний список сайту "Миротворець". Справа в тому, що телеведучий відвідував Крим після його анексії. Своє обурення головний мандрівник Росії висловив на своїй Facebook-сторінці.
"Чомусь завжди по-дитячому радію, коли чергові дебіли з мізками туберкульозної курки заносять мене в "чорні списки" - русофобів, ліберастів, дерьмократів, безрідних космополітів і т. д. Тепер ось прикрасив список "ворогів України".Записуйте, дебіли: у мене мама - Петренко, сестра - Носенко, дружина - Кравченко, а тато, хоч і не "до", але з Харкова. Іншого такого "ворога України", як я, ви замучитесь шукати", - написав Кожухов.
Не всі користувачі мережі розділили думку ведучого. Багато написали йому, що він не поважає закони іншої країни, а також те, що в ньому розчарувалися.
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Михайло Кожухов (facebook.com/mikhail.kozhukhov)