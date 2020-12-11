Російський політик епічно зганьбився через Україну в прямому ефірі: треба лікувати

Петро Толстой (фото: 77.rodina.news)

Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав Україну частиною Росії та порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати. Дивне висловлювання скандального політика і пропагандиста в прямому ефірі ток-шоу викликало в мережі масу критики і знущань в коментарях.

Російський депутат марив про Україну у програмі Тіни Канделакі "Спеціальний гість" на телеканалі RTVI.

Відповідаючи на запитання ведучої, чому в Росії на федеральному ТБ продовжують обговорювати Україну, а не внутрішні проблеми країни, політик заявив наступне:

"Проблеми України ми обговорюємо тому, що Україна - це частина Росії. Проблеми України ми обговорюємо тому, що це такі ж російські люди, на яких поставили і довели до кінця певний експеримент, який не пройшов у нас. Тому це цікаво, на мій погляд", - розповів Толстой.

Також російський депутат спробував пояснити ведучій свою думку на прикладі хворої кінцівки та необхідність медичного втручання.

"Це грубо кажучи... от уявіть собі, що у тебе дуже-дуже болить нога, і ти приходиш до своїх друзів і починаєш говорити, що у тебе болить нога. І в принципі ніхто тобі не дорікне, що ти така супер-егоїстична... ну не можна про це постійно говорити. Ти постаралася полікувати... Ми говоримо, але поки не лікуємо. Сподіваємося, що пройде. Гангрена не проходить. Її треба лікувати. Тому будемо лікувати", - сказав політик-українофоб.

Толстой також висловився про президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що "в України шансу немає побудувати свою, окрему від Росії державу".

"І поки практика показує, що прихід такої яскравої людини, як Володя Зеленський, не допомогло вибудувати якийсь суверенітет Україні... Я його бачив, коли він працював у КВК тут у Москві. Ще до того, як... Мене дуже тішило. Він бігав зі смартфоном, фотографувався з усіма. Говорив "понад усе". Вивчив мову, яку називають українською, і дуже себе весело поводив. І здавалося, що ось воно, ось-ось: що, де, яка Україна?" - озвучив свої думки Толстой.

Відео: Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой відзначився українофобськими висловлюваннями та назвав Україну частиною Росії

У коментарях до відео з випуском програми на YouTube-каналі посипалися гнівні висловлювання на адресу російського депутата через чергову порцію фантастичних заяв. Ось тільки "найбезневинніші" з них:

Гангрена - це мозок цього клоуна

Є таке польське прислів'я: "вийшло шило з мішка". На 40-вій хвилині Толстой визначив своє кредо: Україна - частина Росії. Типовий великорос, для якого інші народи і їх прагнення до незалежності нічого не значать. А щоб це довести, треба їх утопити в морі крові. Мерзотник!

Йому електрикою лікуватися треба, а не корою дуба!

Як ще можна обгадити велике прізвище? Не уявляю.

А він правда закликав народ є кору дуба? Чудовисько

Гладка, відгодована пика говорить виснаженим, голодним людям "А ви Крим їжте... він смачний"

Жах якийсь...

Навіщо ви його сюди притягли, таких кадрів у пристойне товариство не запрошують. Від нього тхне... Самовдоволений брехун... Дизлайк

Раніше повідомлялося, що білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна у прямому ефірі.

Нагадаємо, що раніше віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой публічно образив українську мову, назвавши її "телячою" в ефірі росТБ.