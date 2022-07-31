Російський полонений втратив свідомість при вигляді тортур українського воїна

Російський військовополонений втратив свідомість при вигляді тортур, яким піддали окупанти українського воїна.
Про це під час телемарафону розповів журналіст Володимир Золкін, який регулярно записує розмови з російськими полоненими.
Йдеться про відео, що шокувало українців і весь світ, на якому російські окупанти жорстоко катували полоненого українця, відрізавши геніталії канцелярським ножем, а потім вбивши його пострілом у скроню.
Золкін показав одному з полонених ці страшні кадри без цензури, а також відео з Оленівської колонії, де росіяни вбили 50 полонених з "Азовсталі".
"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. ... Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", - розповів Золкін.
Журналіст підкреслив, що головне завдання зараз - забрати українських воїнів з полону, натомість видавши росіянам їх військових злочинців.
Нагадаємо, що Україна почала своє розслідування удару по полонених в Оленівці.
Також повідомлялося, що за фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу.