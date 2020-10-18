Російські зірки висміяли Лукашенка: йти треба з честю

Олександр Лукашенко став "героєм" нової пісні Тіматі та Єгора Кріда
Олександр Лукашенко став об'єктом насмішок з боку популярних російських реперів Тіматі та Єгора Кріда, які розкритикували президента Білорусі у своїй новій пісні.
Кліп на трек "Звездопад" вже набрав на YouTube понад 5 мільйонів переглядів, а в Україні стоїть першим в трендах відео-хостингу.
Артисти присвятили Лукашенку кілька рядків у композиції, згадавши про знаменитий "автоматний рейд" президента без обойми в розпал протестів у Мінську 23 серпня.
Крім того, музиканти також вказали на важливість уміння йти вчасно, недвозначно натякнувши на те, що Лукашенко занадто затримався в кріслі глави держави.
В пісні це передано такими словами (в кліпі фраза звучить з 2:58 хвилини):
"...Уходить надо с честью, а не как вон усатый:
Автомат без обоймы. На орбиту с батута
Звезды падают с неба, не надев парашюта..."
Відео: Тіматі vs Єгор Крід - "Звездопад"
Варто зазначити, що Тіматі та Єгора Кріда до цього частенько запрошували на концерти в Білорусь. Коли артисти знову зможуть там виступити після треку з "присвятою" Лукашенку, сказати складно.
Раніше повідомлялося, що в мережі стало вірусним відео конфузу на інавгурації Лукашенка через ляп диктора про "червону руку" на Конституції.
Нагадаємо також, що влітку українська артистка зізналася в любові Лукашенку на мітингу в Мінську, викликавши масу критики в мережі.