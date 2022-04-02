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Російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії

Окупанти розстріляли стайню в Бучі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Камалія виїхала з України 1 березня до Польщі. У Бучі Київської області. російські окупанти розстріляли стайню, в якій знаходилися тварини виконавиці.

Про це Камалія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає. Російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча" і замінували її. Зелених лугів тобі, мій малюк!"- написала артистка.

На відео нижче можна побачити ще живого коня Тоті-Сеньйора.

Нагадаємо, що 1 березня співачка все ж покинула свій будинок в Україні. А ось її мама не захотіла їхати.

"Маму не змогла умовити, вона сказала, що прожила в Україні 65 років, і нікуди їхати не збирається. Зараз вона поїхала в Ужгород", - поділилася Камалія.

За словами зірки, коли вона була на шляху до кордону, то ледь не загинула.

До слова, свій триповерховий будинок у столиці за 5 мільйонів доларів вона залишила подрузі, тренеру з кінного спорту, яка залишилася без будинку.

Нагадаємо, що ще до повномасштабної війни Камалія разом з іншими зірками закликала підтримувати українську армію.

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Камалия