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Російські командири розстрілюють поранених на очах у інших солдатів

Фото: військові РФ не дорожать життям своїх солдатів (facebook com mod mil rus)
Автор: Людмила Жукова

Російські військові генерали абсолютно не дорожать життям своїх солдатів. Замість їх порятунку на полі бою - вони їх розстрілюють.

Про це розповіла виданню LB.ua Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова.

Це Денисова з'ясувала в особистій розмові з солдатами РФ.

"У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери і рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться в двох камерах по 24 і 10 осіб", - сказала Денисова..

Вона була вражена зовнішнім виглядом представників "другої армії світу". Деякі солдати були в гумових чоботях. Вони наділи їх, щоб не промокли ноги.

"Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "поранених коней пристрілюють", – зазначила Денисова.

Солдат, який став свідком вбивства товариша по службі, був у бігах кілька днів, а потім здався українським військовим.

Як ми раніше писали, в мережі з'явилося відео, як окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу.

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