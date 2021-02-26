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Російські дипломати їхали з КНДР на саморобній дрезині: штовхали самі (відео)

Автор: Анна Шиканова

Російські дипломати змушені були покинути КНДР на саморобній дрезині, яку самі ж і штовхали. Пасажирське сполучення повністю перервано через пандемію коронавірусу й у дипломатів не було іншого варіанту вибратися з країни.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі Nexta.

Дипломатам з РФ довелося вибиратися з Північної Кореї на саморобній дрезині, через те, що іншого виду транспорту просто не знайшлося. Все пасажирське сполучення між КНДР і Росією зупинено через пандемію коронавірусу. Таким чином вони дісталися до Владивостока, звідки їх літаком вже забрали в Москву.

Спочатку вони громадським транспортом дісталися до прикордонного району, а там їм довелося перетинати кордон самостійно. На саморобну дрезину дипломати завантажили свої валізи, маленьких дітей і самостійно її штовхали по залізничному мосту через річку Туманна.

Наголошується, що третьому секретарю посольства Владиславу Сорокіну довелося штовхати навантажену дрезину більше одного кілометра. Зустріли дипломатів вже на російської прикордонної станції Хасан, після чого всіх дипломатів та членів їх сімей посадили в автобус і відвезли в аеропорт.

Російські дипломати виїхали з КНДР на саморобній дрезині і їм довелося її штовхати самостійно

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на МКС росіянам відключили систему подачі кисню через виток повітря.

А також розповідали про те, що у Росії вирішили саджати у в'язницю "за образу ветеранів".

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