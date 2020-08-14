Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася

Пропагандистка Симоньян вважає, що російським військовим "пора навести порядок" в Білорусі
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала ввести в Білорусь "ввічливих людей" - так президент РФ Володимир Путін назвав російських військових без знаків розрізнення, які брали участь в окупації Криму в Україні у 2014 році. Вислів відтоді став евфемізмом, як і "зелені чоловічки".
Головред Russia Today 14 серпня своїм постом в Twitter викликала жорстку реакцію в мережі та масу гнівних коментарів.
"А взагалі пора вже ввічливим людям навести порядок, звичайно. Як вони вміють", - написала Симоньянкоментуючи події в Білорусі, де шостий день відбуваються протести після виборів президента.
Фото: скрін поста twitter.com/M_Simonyan
В такому заклику топ-пропагандистки користувачі соцмереж побачили не тільки чергове визнання російської анексії українського півострова, але і заохочення загарбницької політики РФ до різних держав і військової інтервенції.
"Телеканал Russia Today - в особі посадових осіб різного рівня - досить послідовно закликає до введення російських військ до Білорусії", - відреагував на висловлювання Симоньян російський політолог Станіслав Бєлковський у своєму Telegram.
Під постом російської журналістки в коментарях люди пишуть, що така риторика - справжній сором і просто неприйнятна, обсипають пропагандистку лайками, погрожують судом або навіть самосудом.
Фото: скрін коментарів twitter.com/M_Simonyan
Раніше російська пропагандистка Скабєєва цинічно похвалила ОМОН за побиття людей.
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