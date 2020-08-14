Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася

Російські військові у Криму (фото: structure.mil.ru)

Пропагандистка Симоньян вважає, що російським військовим "пора навести порядок" в Білорусі

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала ввести в Білорусь "ввічливих людей" - так президент РФ Володимир Путін назвав російських військових без знаків розрізнення, які брали участь в окупації Криму в Україні у 2014 році. Вислів відтоді став евфемізмом, як і "зелені чоловічки".

Головред Russia Today 14 серпня своїм постом в Twitter викликала жорстку реакцію в мережі та масу гнівних коментарів.

"А взагалі пора вже ввічливим людям навести порядок, звичайно. Як вони вміють", - написала Симоньянкоментуючи події в Білорусі, де шостий день відбуваються протести після виборів президента.

Фото: скрін поста twitter.com/M_Simonyan

В такому заклику топ-пропагандистки користувачі соцмереж побачили не тільки чергове визнання російської анексії українського півострова, але і заохочення загарбницької політики РФ до різних держав і військової інтервенції.

"Телеканал Russia Today - в особі посадових осіб різного рівня - досить послідовно закликає до введення російських військ до Білорусії", - відреагував на висловлювання Симоньян російський політолог Станіслав Бєлковський у своєму Telegram.

Під постом російської журналістки в коментарях люди пишуть, що така риторика - справжній сором і просто неприйнятна, обсипають пропагандистку лайками, погрожують судом або навіть самосудом.

Мені здається, ці люди стали до такої міри ввічливими, що забили на все.

Вчергове визнала окупацію Криму

Зовсім хвора на голову? Розумієш, чого пишеш?

Дуже відповідальна позиція держчиновника. Гідна гопника з пітерського підворіття. Соромно за країну. Коли ж ви всі у**єте в темне минуле нашої історії, тварі.

Кидаємо репорт за заклики до насильства. І погрози введення військ в чужу країну.

Фото: скрін коментарів twitter.com/M_Simonyan

Раніше російська пропагандистка Скабєєва цинічно похвалила ОМОН за побиття людей.

Також ми писали про те, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.