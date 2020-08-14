ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася

П'ятниця 14 серпня 2020 15:29
Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася
Російські військові у Криму (фото: structure.mil.ru)
Автор: Володимир Костирін

Пропагандистка Симоньян вважає, що російським військовим "пора навести порядок" в Білорусі

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала ввести в Білорусь "ввічливих людей" - так президент РФ Володимир Путін назвав російських військових без знаків розрізнення, які брали участь в окупації Криму в Україні у 2014 році. Вислів відтоді став евфемізмом, як і "зелені чоловічки".

Головред Russia Today 14 серпня своїм постом в Twitter викликала жорстку реакцію в мережі та масу гнівних коментарів.

"А взагалі пора вже ввічливим людям навести порядок, звичайно. Як вони вміють", - написала Симоньянкоментуючи події в Білорусі, де шостий день відбуваються протести після виборів президента.

Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбилася

Фото: скрін поста twitter.com/M_Simonyan

В такому заклику топ-пропагандистки користувачі соцмереж побачили не тільки чергове визнання російської анексії українського півострова, але і заохочення загарбницької політики РФ до різних держав і військової інтервенції.

"Телеканал Russia Today - в особі посадових осіб різного рівня - досить послідовно закликає до введення російських військ до Білорусії", - відреагував на висловлювання Симоньян російський політолог Станіслав Бєлковський у своєму Telegram.

Під постом російської журналістки в коментарях люди пишуть, що така риторика - справжній сором і просто неприйнятна, обсипають пропагандистку лайками, погрожують судом або навіть самосудом.

  • Мені здається, ці люди стали до такої міри ввічливими, що забили на все.
  • Вчергове визнала окупацію Криму
  • Зовсім хвора на голову? Розумієш, чого пишеш?
  • Дуже відповідальна позиція держчиновника. Гідна гопника з пітерського підворіття. Соромно за країну. Коли ж ви всі у**єте в темне минуле нашої історії, тварі.
  • Кидаємо репорт за заклики до насильства. І погрози введення військ в чужу країну.

Російська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбиласяРосійська пропагандистка закликала послати в Білорусь &quot;ввічливих людей&quot; і жорстко зганьбилася

Фото: скрін коментарів twitter.com/M_Simonyan

Раніше російська пропагандистка Скабєєва цинічно похвалила ОМОН за побиття людей.

Також ми писали про те, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська Федераціяпротести у Білорусі
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся