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Російська армія зганьбилася з "суперсучасним" вертольотом: фото з військової виставки

Автор: Володимир Костирін

У мережі висміяли військовий вертоліт, представлений росіянами на міжнародному військово-технічному форумі "Армія 2021", який проходить в підмосковній Кубинці.

Фотографії, на яких видно, як російські "винахідники" розв'язали проблему з проводкою, опублікували в популярному Telegram-пабліку "Военный Осведомитель".

"Як тобі таке Ілон Маск?"- висміяли "апдейт" автори поста.

Військовий вертоліт армії РФ (фото: t.me/milinfolive)

У мережі також сміються над технікою та її творцями.

"Супер-пупер сучасний вертоліт з російської військової виставки "Армія 2021"... внутрішню проводку вивели на зовнішню обшивку і прикріпили скотчем. Суворий російський авіапром. І вони ще іржали з малярного скотчу, яким був обклеєний наш танк перед фарбуванням", - прокоментував Ігор Магіла.

Нагадаємо, нещодавно в Росії серед купи сміття на території покинутого аеропорту знайшли кинутий танк Т-90, навколо якого валялися відходи армійської життєдіяльності.

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Російська Федерація