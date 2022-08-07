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Росіянка напала на українку з малюком в Німеччині: обізвала "злою собакою" і викидала іграшки з пісочниці

Фото: На українку та її сина в Німеччині напала Російська емігрантка (instagram.com/ksusha.felskaja)
Автор: Анна Шиканова

У Німеччині стався неприємний інцидент з родиною біженки з Чернігова. Жінка відпочивала з дітьми на невеликому пляжі в місто Бад-Вісзее і поруч була жінка-емігрантка з Росії. Вона почала говорити гидоти 2-річному синові українки й сказала, щоб вони забиралися в "хо*ляндію".

Деталі скандалу Оксана Фельська розповіла на своїй сторінці в Instagram і попросила впізнати жінку.

Оксана Фельська вимушено виїхала до Німеччини через військову агресію. Зараз вона там живе і працює.

Увечері, під час відпочинку біля води, Оксана відволіклася на телефонну розмову з мамою. І почула, як жінка російською мовою звертається до її маленького сина. Росіянка назвала українців "понаїхавшими" і сказала хлопчикові:

"Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої манатки та підеш "на* у свою хо*ляндію. І матусю свою прихопи".

Оксана відразу ж відреагувала на таку тираду і зажадала від жінки дати спокій їй та дитині.

У відповідь росіянка почала лаяти Оксану, казати їй гидоти - "вас треба винищити, як євреїв", "Росія скоро буде всюди, від Москви до Мюнхена". І навіть почала підмовляти свою 3-річну дочку - та бризнула водою на сина Оксани.

Потім росіянка почала викидати з пісочниці іграшки хлопчика. Дитина почала плакати, Оксана кинулася його заспокоювати, а росіянка заявила, що "Путін все робить правильно, і збирається винищувати. І Гітлер колись був правий", і далі тиради в такому ж дусі. А ще повідомила, що вона емігрантка з Росії та вже 20 років живе в Німеччині, тому вважає себе корінною німкенею.

"Як же ви всі попрете табуном у свої хибари, понаїхали та живете тут на наш соціал", - додала росіянка.

Оксана дістала телефон і почала знімати жінку на відео, але та, коли побачила камеру, заявила, що розмовляє з природою і відразу змінила тон. А українку назвала "злою собакою".

Оксана звернулася до правоохоронців, але ті відповіли, що жінку потрібно ідентифікувати. Вони пообіцяли допомогти розібратися з цією ситуацією. Вона опублікувала фрагмент відео і попросила допомогти впізнати цю жінку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, росіянка з Естонії обурилася тим, що біженці з України отримують виплати й тут же поплатилася.

А ще розповідали про те, Анну Різатдінову обікрали в Іспанії.

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