Росіянка в Естонії обурилася, що біженці з України отримують виплати, й поплатилася: деталі скандалу

Росіянка Юлія Кузнєцова обурилася виплатам, які українські біженці отримують в Естонії. Також вона розповіла про свої податкові махінації та нахамила екс-президенту держави.
Скандал розгорівся в соціальній мережі Twitter.
За словами росіянки, вона зареєстрована в якості підприємця в Грузії, живе в Естонії, а працює на компанію з США, але сама з Росії.
Після цього вона опублікувала пост у якому обурюється виплатам для українців.
"Порівнювати біженців і кваліфіковану робочу силу, яка потрібна країні і принесе дохід у вигляді податків - ну таке", - написала Кузнєцова.
Росіянка поскаржилась на українських біженців і поплатилася (скрін)
Після цього вона заявила, що в Естонії 60% податок на малий бізнес. Далі вона розповіла, що навіщо їй реєструвати свою справу в країні, де 60% її доходу "витратять на українських біженців".
Згодом на заяви росіянки звернула увагу користувачка Regina Bauer. Вона закликала естонську поліцію розібратися у ситуації.
Росіянка поскаржилась на українських біженців (скрін)
Окрім того, на повідомлення Кузнєцової відреагував колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. Однак, росіянка подумала, що це фейк і нахамила йому. У відповіді Ільвес порадив жінці перестати погіршувати ситуацію.
Скандал набув широкого розголосу, і згодом Кузнєцова написала: "Через твіттер звільняють. Я буду першим випадком депортації". Після цього росіянка закрила свою сторінку.
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