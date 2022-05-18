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Росіяни вбили чоловіка, який допоміг евакуюватися сотням херсонців. Зараз його родині потрібна допомога

Родині загиблого Антона потрібна допомога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські військові вбили Антона, який був підприємцем і прикладом людяності патріотизму. Чоловік допоміг сотні людей з Херсонської області під час окупації приїхати на території, підконтрольні Україні.

Про це розповіли на сторінці ГО "Місце сили".

У Антона залишилася дружина і четверо дітей. Він цілеспрямовано обрав шлях волонтерства та допомоги людям.

За весь час війни Антон вивіз з Херсона понад 100 осіб і привіз в область тонни гуманітарної допомоги. Він виїжджав на територію неокупованої України більше 30 разів і привозив людей, які втекли від окупантів.

"Рашисти вбили його і розстріляли чергову евакуаційну колону. Дехто зміг повернутися, багато хто залишився там, як і наш побратим Антон", - сказано в повідомленні.

Антона поховали місцеві жителі, місце поховання поки невідомо.

Небайдужі українці можуть допомогти дружині Антона.

Номер карти Людмила Кушнір (дружина)

4149 4993 4261 9259

У Антона залишилася дружина і четверо дітей (фото: facebook.com/mistoo.sily)

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Херсон