Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринам

Деталі трагедії

Яна Ренк була оголошена безвісти зниклою 26 лютого. Її шукали всюди, а днями недалеко від Малина виявили її розстріляну машину і могилу.

Її машину обстріляв танк, вона померла миттєво. Ксенія Юдкова підтвердила, що в похованій могилі тіло Яни. Також документи надали в поліції.

Того фатального дня Яна їхала рятувати тварин, які залишилися в селі Житомирської області.

"Я дуже багато співпрацювала з нею на початку зооруху. Перші марші Fair Play і акції проти догхантерів - це її заслуга. Вона та інші зоозахисники запалили той неймовірний вогонь захисту тварин в Україні, який перетворився на потужну силу милосердя", - написала проникливо Наталя.

Яну знають як київського волонтера з великої літери.

"Вона так хотіла змінити світ... Все життя присвятила тваринам. Таких людей одиниці", - написала про неї приятелька Юлія Іскра.

Загинула зоозахисниця Яна Ренк (фото: facebook.com/ekaravay)