Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринам

Російські військові вбили зоозахисницю Яну Ренк. Солдати просто розстріляли машину волонтера, яка з початку війни їздила годувати бездомних тварин.
Про цю трагічну новину повідомила у Facebook Наталя Титомир.
Яна Ренк була оголошена безвісти зниклою 26 лютого. Її шукали всюди, а днями недалеко від Малина виявили її розстріляну машину і могилу.
Її машину обстріляв танк, вона померла миттєво. Ксенія Юдкова підтвердила, що в похованій могилі тіло Яни. Також документи надали в поліції.
Того фатального дня Яна їхала рятувати тварин, які залишилися в селі Житомирської області.
"Я дуже багато співпрацювала з нею на початку зооруху. Перші марші Fair Play і акції проти догхантерів - це її заслуга. Вона та інші зоозахисники запалили той неймовірний вогонь захисту тварин в Україні, який перетворився на потужну силу милосердя", - написала проникливо Наталя.
Яну знають як київського волонтера з великої літери.
"Вона так хотіла змінити світ... Все життя присвятила тваринам. Таких людей одиниці", - написала про неї приятелька Юлія Іскра.
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