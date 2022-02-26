Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в місті Києві, - заява МВС

"Розмови Путіна про те, що він ніколи не веде війну проти цивільного населення, і про те, що українці нібито прикриваються живим щитом з жінок і дітей є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в місті Києві, в столиці України", - заявив він.

Також Денисенко заявив, що протягом доби 40 об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені російськими військами і російськими військовими

Ніч на 26 лютого в Києві пройшла напружено

В МВС додали, що в столиці і області працювала ряд ДРГ. Всі їх вдалося знешкодити.

"Але, на жаль, вони як таргани вилізають зі всіх щілин, і на жаль, ми весь час повинні проводити боротьбу з ДРГ", - заявив він.

Денисенко звернувся до громадян України з проханням телефонувати на "102" і повідомляти про підозрілі випадки.

Що в інших містах України

Тяжкою ніч була в Миколаєві і області. Лунали поодинокі вибухи, ситуація напружена, але контрольована.

Чиновник звернув увагу також на те, що в Україні запрацював сайт prykhystok.in.ua, де громадяни України розміщують інформацію про безкоштовне житло для тих переселенців, що виїжджають на Західну Україну.