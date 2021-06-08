Росіян відправляють на закриті курорти вантажоперевезеннями

Влада попередила про те, що може анулювати такі польоти. Найбільше від цього постраждають компанії, які вже продали тури на Кіпр. Туди поки росіянам не можна відправитися звичайними рейсами.

Дії регуляторів вже привели до скорочення польотів і подорожчання туристичних пакетів. На вантажопасажирських рейсах найчастіше літають на Кіпр і в Туніс.

Тури на Кіпр почали активно продавати з квітня. Щодня вантажопасажирськими рейсами на Кіпр літали 1-3 тисячі росіян в день.

У суботу та неділю допуски для авіакомпаній на частину рейсів на Кіпр вже анулювалися. Це також підтвердили користувачі мережі.