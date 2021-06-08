ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росіян відправляють на закриті курорти вантажоперевезеннями

Новость на русском →
Росія, Вівторок 08 червня 2021 07:31
Росіян відправляють на закриті курорти вантажоперевезеннями Фото: туроператори відправляють росіян на курорти вантажоперевезеннями (pixabay.com)
Автор: Styler

Російські туроператори придумали лазівку, як можна відправляти росіян на закриті курорти, де не відновлено регулярне авіасполучення. Компанії використовують вантажопасажирські рейси.

Про це повідомляє "Коммерсант".

Влада попередила про те, що може анулювати такі польоти. Найбільше від цього постраждають компанії, які вже продали тури на Кіпр. Туди поки росіянам не можна відправитися звичайними рейсами.

Дії регуляторів вже привели до скорочення польотів і подорожчання туристичних пакетів. На вантажопасажирських рейсах найчастіше літають на Кіпр і в Туніс.

Тури на Кіпр почали активно продавати з квітня. Щодня вантажопасажирськими рейсами на Кіпр літали 1-3 тисячі росіян в день.

У суботу та неділю допуски для авіакомпаній на частину рейсів на Кіпр вже анулювалися. Це також підтвердили користувачі мережі.

Нагадаємо, Кремль намагається замовчати масштабну екологічну катастрофу, яка пов'язана з масштабними пожежами в Сибіру. Від пожеж страждає Бурятія, Якутія, Іркутська область, Красноярський край, Тюмень, Приморський край і т.д.

При цьому замість того, щоб займатися розв'язання проблеми в Москві намагаються відвернути увагу росіян обговоренням нової форми збірної України з футболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Російська Федерація
LITE
Маркл народила другу дитину, "Холостяк" Заливако здивував інтимним фото коханої: топ гучних новин тижня
Маркл народила другу дитину, "Холостяк" Заливако здивував інтимним фото коханої: топ гучних новин тижня