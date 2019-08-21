Росіян покарали на "наругу" над Кримським мостом: спокусилися на головну скріпу (відео)

Інцидент на Кримському мосту обсміяли в мережі
На Кримському мосту росіяни, які приїхали на окупований український півострів, повісили на бар'єрному огородженні "замок кохання". За це пару молодят оштрафували, а сам символічний замок у формі серця спилять, бо на "об'єкті стратегічного значення" не повинно бути жодних сторонніх предметів. Про це повідомляють росЗМІ.
Закоханим, які вирушили на медовий місяць з Росії в захоплений Крим, закидають порушення правил дорожнього руху і навмисне створення загрози аварійної ситуації на автомагістралі.
Кримський міст піддався "нападу" (Фото: most.life)
Також у повідомленні окупантів говориться, що замок приберуть "для дотримання норм безпеки на мосту".
Свої дії молодята зняли на відео, після чого ролик був опублікований в мережі. Потрібно сказати, що в пресі анексованого Криму пару назвали вандалами.
Відео: YouTube / Керч Інфо
Користувачі мережі обсміяли таку подачу і реакцію на ініціативу молодят-росіян, які мало не вчинили напад, наругу і теракт на незаконно побудованому Кримському мосту. У той же час деякі юзери цілком серйозно поставилися до інциденту, розкритикували пару і називають їх "дебілами".
Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.
А також ми писали про те, що жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст.