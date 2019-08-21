Росіян покарали на "наругу" над Кримським мостом: спокусилися на головну скріпу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Інцидент на Кримському мосту обсміяли в мережі

На Кримському мосту росіяни, які приїхали на окупований український півострів, повісили на бар'єрному огородженні "замок кохання". За це пару молодят оштрафували, а сам символічний замок у формі серця спилять, бо на "об'єкті стратегічного значення" не повинно бути жодних сторонніх предметів. Про це повідомляють росЗМІ.

Закоханим, які вирушили на медовий місяць з Росії в захоплений Крим, закидають порушення правил дорожнього руху і навмисне створення загрози аварійної ситуації на автомагістралі.

Кримський міст піддався "нападу" (Фото: most.life)

Також у повідомленні окупантів говориться, що замок приберуть "для дотримання норм безпеки на мосту".

Свої дії молодята зняли на відео, після чого ролик був опублікований в мережі. Потрібно сказати, що в пресі анексованого Криму пару назвали вандалами.

Відео: YouTube / Керч Інфо

Користувачі мережі обсміяли таку подачу і реакцію на ініціативу молодят-росіян, які мало не вчинили напад, наругу і теракт на незаконно побудованому Кримському мосту. У той же час деякі юзери цілком серйозно поставилися до інциденту, розкритикували пару і називають їх "дебілами".

О! Такого вандалізму світ не бачив ще, довічне їм світить 100%;

Кококо! Покпокпок! Спокусилися на головну ординську скріпу!

Головний редактор "Керч інфо" раніше працював на НТВ? Він би ще назвав ОЗУ цю пару...

Боні і Клайд;

Дурням закон не писаний, але фінансові втрати деяких дебілів приводить до тями, пані рулять приліжковими килимками;

Виродки зі своїм сміттям дістали. Замки... стрічки на деревах - зас*али все;

А де охорона? Адже можна і не замок привісити!

Виродки... Що тут ще сказати...

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

А також ми писали про те, що жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст.