Росія нахабно бреше про смертність від коронавірусу: морги переповнені

Коронавірус в Росії (ілюстративне фото: freepik)

У Росії смертність від коронавірусу штучно занижують

Коронавірус в Росії дуже стрімко поширюється, і країна вже вийшла за кількістю хворих на друге місце, а смертність в країні офіційно дуже низька, що викликає багато підозр.

На 14 травня, за даними Університету Джонса Хопкінса, в Росії 252 245 тисяч хворих і 2305 померлих. Тоді як в Великобританії, що займає третє місце, 234 431 хворих і 33 692 смертей.

Журналісти провели розслідування і з'ясували, що влада штучно занижує статистику смертності, щоб уникнути паніки серед населення і показати, що нагорі контролюють ситуацію.

За інформацією видання Meduza, лікарі першими помітили, що зі статистикою смертності щось не так.

"Лікар одного з найбільших московських центрів для хворих на коронавірус розповів, що морг у лікарні переповнився - тоді померлих пацієнтів стали відправляти на розтин в Коммунарку", - пише видання.

Медики також розповідають, що в московській лікарні №52 за день вмирали по 10-20 хворих від коронавірусу, але офіційна статистика чомусь обійшла стороною ці випадки.

Щоб приховати реальну картину, підтасовують дані про причини смерті. Так, у графі "причина смерті" однієї з пацієнток з коронавірусом сказано "інші бактеріальні пневмонії, інші уточнені ураження судин мозку".

А демографи у квітні цього року зафіксували в Москві на 1800 смертей більше, ніж за той же період минулого року.

Журналісти прийшли до висновку, що офіційно на сайт оперативного штабу з протидії COVID-19 заявляється не більше третини всіх померлих від коронавірусу.

Раніше ми писали, що вже десяти країнам світу вдалося побороти коронавірус. Серед них - Ісландія, де діти знову пішли у садочки та школи.

Автор: Світлана Дудукало