Росія на межі смертельної катастрофи: прокинувся небезпечний вулкан

Розташований на Камчатці вулкан Велика Удіна (2920 м заввишки) несподівано прокинувся і може в будь-який момент може вибухнути. Це призведе до масштабних руйнувань в Росії.

Так, вже нещодавно на Камчатці було зареєстровано землетрус магнітудою 4,3. Російські сейсмологи б'ють на сполох: якщо справа дійде до виверження, то "мало не виявиться".

Вулкан Велика Удіна може вибухнути (фото: 35photo.pro)

За словами експерта Івана Кулакова, коли вулкан довго мовчить, перший його вибух може бути катастрофічним. Він привів у приклад Помпеї і нагадав, що пробудженню Везувію передувало затишшя протягом декількох тисяч років. А виверження в 1600 році в південноамериканській країні Перу призвело до похолоданню в Європі і голоду в царській Росії.

Вулкан Удіна на Камчатці (фото: volcanoesland.ru)

Фахівці кажуть, що за останній рік на Камчатці було зафіксовано близько 560 землетрусів. Але останній став найсильнішим і не на жарт стривожив як місцевих жителів, так і вчених.

Відзначимо, що за статистикою, близько 60% вулканів, які починають проявляти подібну активність, в результаті вивергаються, несучи за собою катастрофічні наслідки.

Вулкан Велика Удіна на Камчатці (фото: volcanoesland.ru)

Додамо, що в 2006 році Камчатку накривала серія потужних руйнівних землетрусів, в результаті яких десятки людей отримали травми. Кількість людей, що населяють Камчатку, складає близько 350 тисяч. Якщо виверження Великої Удіни станеться, то всі місцеві жителі опиняться в смертельній небезпеці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російський пропагандистський телеканал НТВ працює над фільмом про трагедію на Чорнобильській АЕС, в якому автори хочуть "розвінчати міфи", показані в популярному міні-серіалі від HBO "Чорнобиль".

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