У Росії замерз до смерті чемпіон Олімпіади-80

В Підмосков'ї знайшли мертвим олімпійського чемпіона 1980 року з кінного спорту Олександра Блінова. Чоловік замерз на смерть через те, що не зміг дістатися до свого будинку, оскільки йшли сильні снігопади.

Тіло відомого спортсмена знайшли в глибокому снігу поруч зі стайнею в селі Андріївське, де він працював. За словами товариша загиблого, Олександра Євдокимова, Блінов не дійшов до будиночка, в якому жив, буквально 150 метрів.

Олександр Блінов (фото з соцмереж)

Поліція з'ясувала, що в той день Блінов поїхав у місто, зайшов у банк, зняв гроші і пішов в супермаркет. Після виходу з магазину він був в нехорошому стані.

В село він вже повертався на таксі, але через снігові замети, таксист не зміг довести його під будинок. Він висадив його за 500 метрів. Ці кілька сотень метрів виявилися фатальними для олімпійського чемпіона.

Варто зазначити, що інцидент стався ще 9 лютого. З того часу ніхто не міг знайти Олександра Блінова, хоча його пошуком займалася не тільки поліція, але і волонтери. Тіло колишнього спортсмена знайшли лише тоді, коли розтанув сніг.

Дочка Блінова говорила про те, що у її батька не було проблем зі здоров'ям, але були проблеми з ногою через що він сильно накульгував.