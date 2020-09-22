У Росії військові спалили власну техніку на навчаннях: горіло швидко і красиво

Військові в Росії підпалили бойову машину на навчаннях
Військові під час навчань у Росії спалили власну техніку. У мережі з'явилося відео, на якому вони намагаються ліквідувати загоряння, бігаючи в паніці.
Кадрами поділився у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
Надзвичайна подія сталася під час навчань "Кавказ-2020". Судячи з відео, вони намагалися відбуксирувати палаючу бойову машину з посадки, щоб вогонь не перекинувся на іншу техніку.
Військові шукали трос, щоб взяти машину на буксир. Чим це все закінчилося, історія, на жаль, замовчує.
"Навчання "Кавказ-2020". Збройні сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника", - поіронізував Анатолій Штефан.
В Росії військові спалили техніку на навчаннях (відео: facebook.com/ukrop.bc)
Зазначимо, що Вейшнорія - це вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.
Користувачі Facebook сповна насолодилися видовищем, про що висловилися в коментарях:
Раніше ми писали, що у Росії випав "дощ" з мертвих ворон.