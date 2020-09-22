У Росії військові спалили власну техніку на навчаннях: горіло швидко і красиво

Військові під час навчань у Росії спалили власну техніку. У мережі з'явилося відео, на якому вони намагаються ліквідувати загоряння, бігаючи в паніці.

Кадрами поділився у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Надзвичайна подія сталася під час навчань "Кавказ-2020". Судячи з відео, вони намагалися відбуксирувати палаючу бойову машину з посадки, щоб вогонь не перекинувся на іншу техніку.

Військові шукали трос, щоб взяти машину на буксир. Чим це все закінчилося, історія, на жаль, замовчує.

"Навчання "Кавказ-2020". Збройні сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника", - поіронізував Анатолій Штефан.

В Росії військові спалили техніку на навчаннях (відео: facebook.com/ukrop.bc)

Зазначимо, що Вейшнорія - це вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.

Користувачі Facebook сповна насолодилися видовищем, про що висловилися в коментарях:

"Горіло швидко і красиво...

Етот поєзд в огнєєє...

Не має аналогів у світі рассиянская техніка... А горить красиво!

Ай-йай, який ж, це кайф, бачити таке! А, знаєте який кайф, брати в такому участь...

Гори, Гори ясно, щоби не погасло.

Раніше ми писали, що у Росії випав "дощ" з мертвих ворон.