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У Росії в смертельну ДТП потрапив автобус з юними спортсменами: багато жертв (відео, фото)

Автор: Володимир Костирін

У Росії в смертельну ДТП потрапив автобус з юнацькою баскетбольною командою в салоні. В результаті аварії загинули 5 дівчаток, також багато постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Про це 30 квітня передали в Telegram-каналі Life shot.

Всього в мікроавтобусі перебувало 18 осіб: 14 юних спортсменів, їх тренер, двоє дорослих супроводжуючих і водій.

Всі загиблі дівчатка - вихованки спортшколи олімпійського резерву № 2 міста Волгоград. Троє з них 2008 року народження, двоє - 2009-го.

Спортсмени російської юнацької баскетбольної команди, які потрапили в смертельну ДТП (фото: t.me/Lshot)

Трагедія сталася в Ставропольському краї. За попередньою версією, навантажений асфальтом "Камаз" зіткнувся з "дев'яткою", яка пішла на обгін мікроавтобуса, і перекинувся на бус з дітьми.

Як кажуть в ГІБДД, попередньою причиною ДТП стало грубе порушення правил дорожнього руху водієм "дев'ятки", яка при маневрі зачепила вантажівку.

У Росії в ДТП загинули спортсмени з юнацької баскетбольної команди 30 Квітня (фото: t.me/Lshot)

У мережі показали відео з місця смертельної аварії.

Відео:у Росії автобус з юними спортсменами потрапив у смертельну ДТП

Інші кадри можна подивитися за цим посиланням.

"Волгоградська обласна федерація баскетболу стверджує, що команда, яка потрапила в ДТП, була відправлена на змагання з порушенням - за усною забороною федерації, дитячим спортивним командам заборонено пересуватися на маршрутках - тільки залізничним транспортом або літаком. Та й заявку спортшкола не подавала", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, цієї зими на Закарпатті п'яний водій збив українських футболістів, які йшли з тренування. В результаті аварії загинув капітан команди, і ще двоє спортсменів постраждали.

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